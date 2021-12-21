В Пакистане новоизбранного депутата убили праздничной стрельбой в его честь – СМИ

Политика застрелили, по данным СМИ, его же сторонники Фото: samaa.tv

Мужчина должен был возглавить сельсовет в районе Суризай под Пешаваром. Всего в сельсовет входят шесть-семь человек.

Его сторонники открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь и попали в кандидата.

Candidate who emerged victorious in #KPKelection killed in celebratory gunfire https://t.co/Jw2GyGlsRf pic.twitter.com/calGOvSIFC — Daily Pakistan Global (@dailypakistangl) December 20, 2021

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходившее они не вмешивались.