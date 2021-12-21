В Пакистане новоизбранного депутата убили праздничной стрельбой в его честь – СМИ

Мужчина должен был возглавить сельсовет в районе Суризай под Пешаваром. Всего в сельсовет входят шесть-семь человек.
Его сторонники открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь и попали в кандидата.
Candidate who emerged victorious in #KPKelection killed in celebratory gunfire https://t.co/Jw2GyGlsRf pic.twitter.com/calGOvSIFC— Daily Pakistan Global (@dailypakistangl) December 20, 2021
Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходившее они не вмешивались.
19 декабря в Пакистане проходили выборы в местные органы власти. Официальные результаты еще неизвестны. По неофициальным результатам, лидируют "Джамиат Улема-и-Ислам (Фазл)" (JUI-F) и Национальная партия Авами (ANP). Партия "Пакистан Техрик-и-Инсаф" (PTI) проиграла выборы, сообщает Global Village Space.