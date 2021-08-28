В Пакистане произошел пожар на нелегальном заводе, погибли 16 человек

В связи с пожаром отстранены чиновники, которые не сообщили о нелегальном производстве Фото: ЕРА

По данным телеканала, на момент возгорания в трехэтажном помещении находилось от 20 до 25 человек, большинство из них сгорели заживо.

Рабочие рассказали телеканалу, что из помещения, где произошел пожар, есть только один выход. Из-за огня люди не смогли покинуть здание и были вынуждены спасаться на крыше.

Пожарные уже потушили возгорание.

ARY News сообщает, что завод оказался нелегальным. В связи с произошедшим от должностей отстранены заместитель директора местного управления строительного надзора и два инспектора ведомства. Им вменяют халатное отношение к своим обязанностям, вследствие которого они не информировали о нелегальном заводе.

Правоохранители задержали двух владельцев горевшего предприятия, менеджера, двух руководителей низшего звена и сторожа.