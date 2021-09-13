Азербайджан, Пакистан и Турция начали совместные военные учения "Три брата 2021"

На церемонии открытия учений командующий силами спецназначения Азербайджана Хикмет Мирзоев отметил, что Пакистан и Турция выражали солидарность с Баку и поддерживали Азербайджан во время боевой операции в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, а нынешние международные учения "поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки".

Турецкое государственное агентство "Анадолу" уведомило накануне, что первые совместные учения спецназа трех стран "Три брата 2021" продлятся до 20 сентября.

"Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом", – говорится в сообщении.