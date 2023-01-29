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В Пакистане перевернулась лодка, погибли не менее 10 детей, есть пропавшие без вести

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Поиски пропавших продолжаются
Поиски пропавших продолжаются
Фото: ЕРА

29 января на озере Танда в районе города Кохат на севере Пакистана перевернулась лодка, известно о гибели по меньшей мере 10 детей. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Pakistan Today.

Лодка перевернулась возле плотины.

Тела 10 погибших уже извлечены из воды, пропавшими без вести остаются восемь детей.

Поиски пропавших продолжаются.

Заместитель комиссара Кохата Фазал Наим рассказал агентству Anadolu, что на озере плавали 25 учащихся религиозной семинарии. Спасти удалось семерых, шесть из которых находятся в больнице без сознания.

Все находившиеся в лодке были в возрасте от 12 до 20 лет.

Плотина на озере Танда является популярным местом отдыха в регионе и привлекает сотни посетителей в день, отметили в агентстве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Пакистан, больница, плотина, дети, отдых, погибшие, лодка, пропавшие без вести
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