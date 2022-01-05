В Танзании перевернулась лодка, в которой люди направлялись на похороны, есть погибшие

Точные причины крушения пока не названы Фото: pixabay.com (архив)

Телерадиокомпания сообщает о девяти погибших и "десятках пропавших без вести".

Нескольких человек вытащили из воды живыми.

Лодка направлялась от острова Пемба на остров Панза, где должны были пройти похороны. Между этими островами пролив шириной около 2 км.

По словам начальника полиции Пембы Ричарда Мчомву, точное число находившихся в лодке людей неизвестно, причина аварии – тоже. Он предположил, что крушение могло произойти из-за ветра.

По данным Associated Press, погибли 10 человек, спасены девять.

Переворачивание лодки связывают с перегруженностью и большими волнами. Из-за сильного ветра были приостановлены спасательные работы на месте крушения.