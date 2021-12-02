В Нигерии на реке перевернулась лодка, погибли по меньшей мере 29 человек

В Нигерии неоднократно гибли люди, плававшие на лодках Фото: pixabay.com

Очевидцы рассказали, что лодка была перегружена – на ней находились около 50 человек, которые направлялись на исламскую церемонию.

Среди погибших есть дети. Не всех пассажиров нашли, они считаются пропавшими без вести.

Лодка направлялась из населенного пункта Бадау в населенный пункт Багвай, расстояние между которыми – около пяти километров. По данным телекомпании, помимо людей, в лодке также везли мешки с картошкой.

Местному изданию Premium Times в полиции рассказали, что спасли семь человек.

Примерно в том же месте на реке в 2008 году погибли 26 человек, которые были гостями на свадьбе, пишет издание.