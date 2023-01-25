Возле берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

Спасли около 100 человек с затонувшей лодки Фото: ЕРА (архив)

По данным организации, лодка была "набита" мигрантами.

После того, как 24 января произошло крушение, были спасены около 100 человек.

Спасатели нашли тела восьми погибших, их выбросило на берег в 40 км к востоку от столицы Ливии Триполи. Число погибших может вырасти.

От берегов Ливии до берегов Италии – расстояние более 400 км.