Возле берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

По данным организации, лодка была "набита" мигрантами.
После того, как 24 января произошло крушение, были спасены около 100 человек.
Спасатели нашли тела восьми погибших, их выбросило на берег в 40 км к востоку от столицы Ливии Триполи. Число погибших может вырасти.
От берегов Ливии до берегов Италии – расстояние более 400 км.
По данным ООН на декабрь 2022 года, за последние восемь лет при попытке выбраться в безопасное место погибло по меньшей мере 51 тыс. мигрантов; тысячи людей пропали без вести.