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За восемь лет в мире погибло не менее 51 тыс. мигрантов – ООН

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По данным Гутерриша, в мире насчитывается 280 млн мигрантов
По данным Гутерриша, в мире насчитывается 280 млн мигрантов
Фото: ЕРА

В мире насчитывается более 280 млн мигрантов, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, проинформировал 16 декабря сайт ООН.

"Мигранты – это более 280 млн человек, которые "покинули свои страны во всеобщем стремлении к обретению возможностей, достоинства, свободы и лучшей жизни", подчеркнул генсек. Он призвал страны проводить поисково-спасательные работы в случае, если мигранты попали в беду, и оказывать им медицинскую помощь в случае необходимости", – говорится в сообщении.

По данным Организации Объединенных Наций, более 80% мигрантов пересекают границы безопасным и упорядоченным образом, "но есть и другая миграция, которая осуществляется по все более опасным маршрутам" и "оборачивается ужасными последствиями".

"За последние восемь лет погибло по меньшей мере 51 тыс. мигрантов; тысячи людей пропали без вести", – пишут в ООН.

Эксперты ООН по правам человека считают, что "государства должны координировать свои действия по предотвращению ежегодных исчезновений тысяч мигрантов". По имеющейся информации, большинство исчезновений происходит во время процедуры задержания или депортации, а также из-за незаконного ввоза мигрантов или торговли людьми.

В ООН объясняют, что жесткий пограничный контроль, отказ во въезде, задержания и высылка мигрантов "побуждают мигрантов выбирать более опасные маршруты, доверять свою жизнь контрабандистам и подвергать себя повышенному риску нарушений прав человека и насильственных исчезновений".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, миграция, задержание, мигранты, Антониу Гутерриш, исчезновение, границы
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