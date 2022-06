В Техасе обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов

Прицеп с гражданами Мексики и как минимум двумя гражданами Гватемалы обнаружил сотрудник, работавший в здании неподалеку. Он услышал крики о помощи, заглянул в приоткрытую дверь рефрижератора и увидел тела погибших, после чего обратился в полицию.

В фургоне также обнаружили 16 выживших, в том числе четверых детей. Их с симптомами обезвоживания, истощения и теплового удара доставили в местные больницы.

Власти города заявили, что три человека были арестованы, однако, как они связаны с инцидентом, на данный момент неизвестно.

CNN уточняет, что мигранты, вероятно, погибли из-за жары: температура воздуха в Сан-Антонио составляла около 32–38 °C, а в закрытом прицепе не было ни воды, ни кондиционера.

Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг в Twitter назвал произошедшее “ужасной человеческой трагедией“.

“К мигрантам, ищущим убежища, всегда следует относиться как к гуманитарному кризису, но сегодня вечером мы столкнулись с ужасной человеческой трагедией. Было потеряно более 40 полных надежд жизней. Я призываю вас к состраданию. Молитесь за погибших, пострадавших и их семьи“, – написал он.

Migrants seeking asylum should always be treated as a humanitarian crisis, but this evening we're facing a horrific human tragedy.



More than 40 hopeful lives were lost. I urge you to think compassionately, pray for the deceased, the ailing, and their families at this moment.