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В Техасе обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов

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46 человек погибли при попытке пересечь границу Мексики с США в рефрижераторном прицепе
46 человек погибли при попытке пересечь границу Мексики с США в рефрижераторном прицепе
Фото: EPA

В Сан-Антонио (Техас, США) 27 июня обнаружили брошенный грузовик с рефрижерторным прицепом, в котором находились тела 46 мигрантов, сообщает CNN.

Прицеп с гражданами Мексики и как минимум двумя гражданами Гватемалы обнаружил сотрудник, работавший в здании неподалеку. Он услышал крики о помощи, заглянул в приоткрытую дверь рефрижератора и увидел тела погибших, после чего обратился в полицию.

В фургоне также обнаружили 16 выживших, в том числе четверых детей. Их с симптомами обезвоживания, истощения и теплового удара доставили в местные больницы.

Власти города заявили, что три человека были арестованы, однако, как они связаны с инцидентом, на данный момент неизвестно.

CNN уточняет, что мигранты, вероятно, погибли из-за жары: температура воздуха в Сан-Антонио составляла около 32–38 °C, а в закрытом прицепе не было ни воды, ни кондиционера.

Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг в Twitter назвал произошедшее “ужасной человеческой трагедией“.

“К мигрантам, ищущим убежища, всегда следует относиться как к гуманитарному кризису, но сегодня вечером мы столкнулись с ужасной человеческой трагедией. Было потеряно более 40 полных надежд жизней. Я призываю вас к состраданию. Молитесь за погибших, пострадавших и их семьи“, – написал он.

Контекст:

CNN отмечает, что это третий подобный случай в Техасе за последние 20 лет. Так, в 2017 году 10 человек погибли и десятки пострадали от жажды и теплового удара, когда пытались пересечь границу в прицепе тягача; в 2003-м в грузовике, перевозившем более 100 человек, скончались 18 мигрантов в возрасте от семи до 91 года.

Теги: США, полиция, Мексика, граница, Техас, мигранты
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