В Париже возле бывшей редакции Charlie Hebdo неизвестный напал с ножом на прохожих, есть раненые

Вероятного нападавшего на людей возле бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержали. Его одежда после использования ножа была запачкана кровью, отмечает Le Parisien.

25 сентября в 11-м округе Парижа возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo на прохожих с ножом напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, подозреваемый в нападении задержан.

Полиция Парижа подтвердила в Twitter факт инцидента в 11-м округе. Граждан призвали избегать этого района.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Газета Le Parisien сообщила, что вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови. В полиции не исключают, что к нападению причастны два человека, разыскные мероприятия продолжаются.

По информации издания, людей ранили мачете.

Телеканал BFMTV сообщил, что ранения получили четыре человека, в том числе женщина, которая вышла покурить. По данным Le Parisien, раненых двое.

Мотивы нападения пока неясны.

Charlie Hebdo, который среди прочего публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда, был объектом нападения 7 января 2015 года, тогда это были вооруженные исламисты. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор Стефан Шарбонье. Позже полиция установила личности боевиков – это братья Саид и Шериф Куаши, которые были убиты во время спецоперации полиции 9 января.

С 2015 года Charlie Hebdo не публиковал рисунки с изображением исламского пророка Мухаммеда. 2 сентября 2020 года журнал опубликовал карикатуры, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Как заявляли террористы, выход подобных рисунков стал поводом к нападению на редакцию и убийству художников и журналистов. Специальный номер был приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Куаши, совершившим нападение на редакцию.