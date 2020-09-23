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Французские СМИ поддержали журнал Charlie Hebdo, который получил новые угрозы от террористов

Организация SITE Intelligence Group сообщила о новых угрозах от террористической организации "Аль-Каида" в адрес сатирического журнала Charlie Hebdo.

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Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу, отметили французские журналисты
Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу, отметили французские журналисты
Фото: depositphotos.com

Более 100 французских СМИ выступили в поддержку журнала Charlie Hebdo, который, по информации американской неправительственной организации SITE Intelligence Group, получил новые угрозы от террористов "Аль-Каиды" после выпуска, посвященного 11 сентября.

Открытое письмо в поддержку издания опубликовано на сайте Charlie Hebdo 23 сентября. Оно обращено к французам и призывает защитить свободу.

"Законы нашей страны создают основу для каждого из вас, которая позволяет говорить, писать и рисовать так, как в немногих других местах в мире. Давайте вспомним в знак солидарности с Charlie Hebdo, заплатившим за свою свободу кровью, что во Франции не существует преступления богохульства. Некоторые из нас являются верующими и по понятным причинам могут быть шокированы богохульством. Однако они безоговорочно присоединяются к нашему подходу. Потому что, защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу", – сказано в письме.

В обращении также сказано, что религиозные взгляды не должны никого беспокоить при условии, что не нарушается общественный порядок. Авторы письма сослались на Декларацию прав человека 1789 года, положения которой включены в конституцию Франции.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши ворвались в здание редакции Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь. В результате погибли 12 человек, среди которых 10 сотрудников редакции, телохранитель главного редактора и полицейский. Еще 11 человек получили ранения.

Куаши были убиты во время спецоперации 9 января 2015 года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили их сообщника Амеди Кулибали, который 8–9 января убил пятерых человек, включая полицейскую.

Боевики заявляли о своей связи с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида".

С 2015 года Charlie Hebdo не публиковал рисунки с изображением исламского пророка Мухаммеда. 2 сентября журнал опубликовал карикатуры, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Как заявляли террористы, выход подобных рисунков стал поводом к нападению на редакцию и убийству художников и журналистов.

Выход специального номера был приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Куаши, совершившим нападение на редакцию.

Теги: СМИ, Конституция, Франция, Аль-Каида, террористы, Париж, Charlie Hebdo, свобода слова, журналисты
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