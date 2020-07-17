В Пентагоне раскрыли подробности о новой "супер-пупер" ракете

В Пентагоне заявили, что США все еще отстают на годы от Москвы и Китая в производстве гиперзвукового оружия, и американская ракета вряд ли будет окончательно разработана ранее, чем до 2023 года.

Новая американская гиперзвуковая ракета, которую президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "супер-пупер" оружие, способна развить скорость в 17 раз выше скорости звука. Об этом CNN рассказал источник из Пентагона.

Он отметил, что в марте ракета прошла успешные испытания над Тихим океаном. Также чиновник добавил, что Трамп проинформирован о деталях программы гиперзвукового оружия и поддерживает ее.

Вместе с тем в Пентагоне отметили, что США все еще отстают на годы от Москвы и Китая в производстве подобного оружия, и американская ракета вряд ли будет окончательно разработана ранее, чем до 2023 года.

16 мая Трамп объявил о разработке новой гиперзвуковой "супер-пупер" ракеты. По словам американского президента, она "в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас". Он также отметил, что новая ракета должна быть быстрее китайских и российских аналогов.