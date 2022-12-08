В Перу объявили импичмент президенту Кастильо и привели к присяге нового главу государства Болуарте

Решение об импичменте для 53-летнего Кастильо поддержал 101 конгрессмен, против были шесть человек, еще 10 воздержались.

Голосование об импичменте прошло через несколько часов после того, как Кастильо в попытке не допустить импичмента подписал указ о роспуске Конгресса. Часть политиков назвали действия на тот момент президента "попыткой государственного переворота".

Отстранив от должности Кастильо, Конгресс привел к присяге в качестве президента Перу вице-президента страны, 60-летнюю Дину Болуарте. На этой должности она является первой женщиной в истории Перу, ее срок должен закончиться в 2026 году.

Болуарте призвала к политическому перемирию для преодоления кризиса, отмечает Reuters.

Претензии к Кастильо возникли у перуанских правоохранителей. По их данным, уже бывший президент якобы руководил "преступной организацией" и получал прибыль от государственных контрактов.

Сам Кастильо назвал обвинения "клеветой" политиков, стремящихся захватить власть в стране.