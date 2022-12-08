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В Перу объявили импичмент президенту Кастильо и привели к присяге нового главу государства Болуарте

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Болуарте стала первой женщиной-президентом в истории Перу
Болуарте стала первой женщиной-президентом в истории Перу
Фото: ЕРА

7 декабря Конгресс (однопалатный парламент) Перу проголосовал за импичмент президента Педро Кастильо и вместо него назначил главой государства вице-президента Дину Болуарте. Об этом сообщает Reuters.

Решение об импичменте для 53-летнего Кастильо поддержал 101 конгрессмен, против были шесть человек, еще 10 воздержались.

Голосование об импичменте прошло через несколько часов после того, как Кастильо в попытке не допустить импичмента подписал указ о роспуске Конгресса. Часть политиков назвали действия на тот момент президента "попыткой государственного переворота".

Отстранив от должности Кастильо, Конгресс привел к присяге в качестве президента Перу вице-президента страны, 60-летнюю Дину Болуарте. На этой должности она является первой женщиной в истории Перу, ее срок должен закончиться в 2026 году.

Болуарте призвала к политическому перемирию для преодоления кризиса, отмечает Reuters.

Претензии к Кастильо возникли у перуанских правоохранителей. По их данным, уже бывший президент якобы руководил "преступной организацией" и получал прибыль от государственных контрактов.

Сам Кастильо назвал обвинения "клеветой" политиков, стремящихся захватить власть в стране.

Контекст:

Бывший учитель Кастильо победил на выборах президента в июне 2021 года. Во втором туре выборов он набрал 50,1%, а его соперница Кейко Фухимори – около 49,9% голосов.

Reuters характеризовало Кастильо как "темную лошадку от марксистской левой партии, которая потрясла политический истеблишмент страны". Политик обещал изменить конституцию Перу, чтобы государству шла большая часть прибыли от горнодобывающих компаний, которые, по его словам, "разграбили страну". Кроме того, он обещал национализировать газовый проект Camisea, месторождения по добыче золота, серебра, урана, меди и лития. Все эти ресурсы отдали "другим странам, а они должны принадлежать перуанцам", говорил Кастильо.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Перу, импичмент, парламент, голосование, президент, вице-президент, женщины, конгрессмены, Педро Кастильо, Дина Болуарте
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