В Перу объявили импичмент президенту Кастильо и привели к присяге нового главу государства Болуарте

Решение об импичменте для 53-летнего Кастильо поддержал 101 конгрессмен, против были шесть человек, еще 10 воздержались.
Голосование об импичменте прошло через несколько часов после того, как Кастильо в попытке не допустить импичмента подписал указ о роспуске Конгресса. Часть политиков назвали действия на тот момент президента "попыткой государственного переворота".
Отстранив от должности Кастильо, Конгресс привел к присяге в качестве президента Перу вице-президента страны, 60-летнюю Дину Болуарте. На этой должности она является первой женщиной в истории Перу, ее срок должен закончиться в 2026 году.
Болуарте призвала к политическому перемирию для преодоления кризиса, отмечает Reuters.
Претензии к Кастильо возникли у перуанских правоохранителей. По их данным, уже бывший президент якобы руководил "преступной организацией" и получал прибыль от государственных контрактов.
Сам Кастильо назвал обвинения "клеветой" политиков, стремящихся захватить власть в стране.
Бывший учитель Кастильо победил на выборах президента в июне 2021 года. Во втором туре выборов он набрал 50,1%, а его соперница Кейко Фухимори – около 49,9% голосов.
Reuters характеризовало Кастильо как "темную лошадку от марксистской левой партии, которая потрясла политический истеблишмент страны". Политик обещал изменить конституцию Перу, чтобы государству шла большая часть прибыли от горнодобывающих компаний, которые, по его словам, "разграбили страну". Кроме того, он обещал национализировать газовый проект Camisea, месторождения по добыче золота, серебра, урана, меди и лития. Все эти ресурсы отдали "другим странам, а они должны принадлежать перуанцам", говорил Кастильо.