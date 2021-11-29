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В Перу нашли связанную веревками мумию, руками она закрывает лицо

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Раскопки проводили на окраине Лимы
Раскопки проводили на окраине Лимы
Фото: depositphotos.com

Археологи во время раскопок на окраине столицы Перу Лимы нашли останки человека возрастом не менее 800 лет. Об этом 27 ноября написала The Guardian.

Тело мумии перевязано веревками, руки прикрывают лицо. Археолог сказал Ван Дален Луна из  университета Сан-Маркос пояснил, что это может быть особенностью похоронного ритуала. По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. Пол мумии пока не установлен.

В гробнице нашли подношения – керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.

В Перу археологами были сделаны сотни находок, относящихся к культурам, которые развивались до и после империи инков, которая доминировала в Южной Америке 500 лет назад, отметили журналисты.

Sky News в Twitter опубликовало видео с места раскопок.

"В Перу была найдена мумия доинкской эпохи", – отметили в твите.

Теги: Перу, археология
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