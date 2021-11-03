В Британии археологи нашли карцер для гладиаторов и скелет кота

В карцере содержались гладиаторы, готовившиеся к бою, дикие животные и преступники, которым грозила казнь. Они должны были стать развлечением в амфитеатре, вмещавшем до 5 тыс. зрителей.

Археологи также нашли хорошо сохранившийся скелет кошки, об этом они сообщили на странице English Heritage в Facebook. Находку ученые назвали Максипус.

Животное, по данным BBC, было специально захоронено за пределами амфитеатра.

Открытие карцера было сделано в графстве Кент, где 1849 году археологи раскопали амфитеатр Ричборо. Предметы, найденные в амфитеатре – кости животных, монеты, фрагменты глиняной посуды – позволяют предположить, что в городе жили до конца IV века. Ученые отметили, что амфитеатр был оформлен в ярких красных и синих тонах, это делает его уникальным среди амфитеатров, построенных в Британии.

Находки позволили ученым сделать вывод, что римский форт в Ричборо был важным местом для римлян до конца их правления в Британии.