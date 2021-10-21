Дайвер нашел у побережья Израиля меч крестоносца. Артефакту около 900 лет

Мужчина увидел под водой каменные и металлические якоря, черепки и меч, которому около 900 лет, написало newsru.co.il. Длина лезвия составляет почти метр, а рукоятки – 30 см.

Опасаясь, что артефакты могут быть украдены или скрыты песком, Кацин вытащил из моря обросший ракушками меч, связался с Управлением древностей и передал его представителям находку. В посте отметили, что Кацин получил за это почетную грамоту.

"Меч – в прекрасном состоянии, это редкая находка. Скорее всего, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Меч был покрыт налетом. Насколько можно судить, он изготовлен из железа", – сказал инспектор отдела Управления по борьбе с хищениями Нир Дистельфельд.

Глава отдела морской археологии Коби Шарвит отметил, что у побережья Кармеля, где был обнаружен меч, есть множество лагун, в них могли укрывать от непогоды корабли. В этом месте часто выявляют предметы, возраст которых составляет тысячи лет. В большинстве случаев артефакты находят не археологи, а пловцы и ныряльщики.