ГОРДОН
 
 
МИР

В Петербурге из-за завала в крематории начали бесплатно хоронить умерших от коронавируса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала июня в России фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции
С начала июня в России фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: EPA

С 12 июля в российском Санкт-Петербурге умерших от коронавируса стали хоронить бесплатно. Об этом сообщило издание "Новая газета".

Как отмечают журналисты, такое решение приняли на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона из-за того, что петербургский крематорий не справляется с наплывом умерших.

Президент Ассоциации Валерий Ларькин сообщил, что крематорий работает сейчас в полную мощность: все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 каждый день.

Временных ограничений по этому решению нет, добавил он. Бесплатными стали также услуги по транспортировке умерших из морга.

"Новая газета" подчеркивает, что такое решение вряд ли нанесет ощутимый удар по похоронному бизнесу города. За последний год выручка компаний, работающих в ритуальном бизнесе, увеличилась на 10–30%.

Издание добавляет, что неизвестно, какую бесплатную альтернативу городские власти будут предоставлять гражданам. Ранее родственники умерших петербуржцев выбирали кремацию не только как более дешевый вариант, но и потому, что места на городских кладбищах сегодня почти закончились.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В России с начала эпидемии подтвердили 5,8 млн случаев COVID-19, 144,5 тыс. человек умерли. В Санкт-Петербурге подтвердили 494 тыс. случаев, умерли 17,7 тыс. человек.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с "индийским" штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за "Дельта"-штамма, написало ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

Теги: Россия, Санкт-Петербург, похороны, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, крематорий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
"Я самая красивая картина!" 72-летняя Пугачева в огромном декольте появилась в домашнем ролике
"Я – самая красивая картина!" 72-летняя Пугачева в огромном декольте появилась в домашнем ролике
"Огонь". Loboda развела ноги перед камерой
"Огонь". Loboda развела ноги перед камерой
"Свадьба?", "Достойная друг друга пара!". Виторган обнародовал праздничное фото с Нинидзе
"Свадьба?", "Достойная друг друга пара!". Виторган обнародовал праздничное фото с Нинидзе
  "В реанимации с обширным поражением легких". Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович
  "В реанимации с обширным поражением легких". Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович
"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
"Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
"Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!". Каменских снялась без бюстгальтера
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!". Каменских снялась без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS