В Петербурге из-за завала в крематории начали бесплатно хоронить умерших от коронавируса

С начала июня в России фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции Фото: EPA

Как отмечают журналисты, такое решение приняли на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона из-за того, что петербургский крематорий не справляется с наплывом умерших.

Президент Ассоциации Валерий Ларькин сообщил, что крематорий работает сейчас в полную мощность: все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 каждый день.

Временных ограничений по этому решению нет, добавил он. Бесплатными стали также услуги по транспортировке умерших из морга.

"Новая газета" подчеркивает, что такое решение вряд ли нанесет ощутимый удар по похоронному бизнесу города. За последний год выручка компаний, работающих в ритуальном бизнесе, увеличилась на 10–30%.

Издание добавляет, что неизвестно, какую бесплатную альтернативу городские власти будут предоставлять гражданам. Ранее родственники умерших петербуржцев выбирали кремацию не только как более дешевый вариант, но и потому, что места на городских кладбищах сегодня почти закончились.