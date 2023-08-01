В Подмосковье – крупный пожар на складах стройматериалов

В тушении задействованы 70 пожарных и более двух десятков технических средств. В министерстве заявили, что "локализовали" огонь, но жалуются, что тушение осложняет "высокая пожарная загрузка внутри ангаров".
снятом из проезжающих мимо автомобилей, видно, что рядом находятся здания сети строительных супермаркетов "Леруа Мерлен".пишет, что горят ангары строительной базы на улице Котельнический проезд. На видео,
По данным территории компании "АртСтрой", занимающейся оптовой продажей стройматериалов., пожар возник на