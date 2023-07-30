Игнат о взрывах в Москве: Они получили то, что хотели

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, и в Крыму, и там, что-то прилетает", – сказал он.
Игнат подчеркнул, что россиянам "в глубинке" уже не стоит рассчитывать на спокойствие.
"Они получили то, что хотели", – сказал спикер ВС.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ произошел взрыв. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла в нескольких других зданиях.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".