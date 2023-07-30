Игнат о взрывах в Москве: Они получили то, что хотели

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, и в Крыму, и там, что-то прилетает", – сказал он.

Игнат подчеркнул, что россиянам "в глубинке" уже не стоит рассчитывать на спокойствие.

"Они получили то, что хотели", – сказал спикер ВС.