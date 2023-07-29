В Крыму диверсанты взорвали российский склад боеприпасов – ГУР

Свидетели сообщили о двух взрывах и звуках последующей детонации боеприпасов. На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.
Как подчеркивает ГУР, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.
"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", – добавили в разведке.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.