В Крыму диверсанты взорвали российский склад боеприпасов – ГУР

Свидетели сообщили о двух взрывах и звуках последующей детонации боеприпасов Фото: depositphotos.com

Свидетели сообщили о двух взрывах и звуках последующей детонации боеприпасов. На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.

Как подчеркивает ГУР, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", – добавили в разведке.