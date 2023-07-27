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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине задержали пилота украинской авиакомпании, который работал на оккупантов в Крыму

Бывшего диспетчера подозревают в оправдывании вооруженной агрессии РФ
Бывшего диспетчера подозревают в оправдывании вооруженной агрессии РФ
Фото: gp.gov.ua

Украинские правоохранители задержали пилота одной из украинских авиакомпаний, который после аннексии Крыма остался работать на россиян и оправдывал агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 27 июля.

По данным следствия, до 2014 года гражданин Украины занимал должность диспетчера регионального структурного подразделения "Кримаерорух", которое осуществляло управление воздушным движением над украинским полуостровом.

После захвата Крыма российскими вооруженными силами подозреваемый знал, что Украина официально прекратила функционирование всех аэропортов на оккупированной территории, однако перешел работать к оккупантам на аналогичную должность в диспетчерском центре уже российской "Крымаэронавигации", говорится в сообщении.

Подозреваемый продолжил осуществлять диспетчерское обслуживание и контроль движения самолетов с РФ на территорию полуострова и обратно, способствуя незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, отмечает Офис генпрокурора. По даннім следствия, позже он решил переехать на материковую часть и трудоустроился в одну из украинских авиакомпаний на должность пилота.

После полномасштабного вторжения России подозреваемый начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию, говорится в сообщении. С собственного аккаунта в запрещенной российской соцсети мужчина "возвеличивал подвиги" российской армии, распространял нарративы российской пропаганды и надеялся на оккупацию большей части Украины, включая столицу, заявили правоохранители.

Подозреваемого задержали в Киевской области. По результатам обыска у него обнаружили вещи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность, в том числе паспорт гражданина России, и российскую валюту.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу и оправдывании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 2 ст. 1, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По данным "Бабеля", сумма залога составляет 214 720 гривен. Источник в прокуратуре назвал изданию имя подозреваемого – Короп Николай Сергеевич.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 16 807 преступлений против национальной безопасности Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: подозрение, Офис генпрокурора
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