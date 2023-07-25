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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Девяти бывшим офицерам из Крыма заочно сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве

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Подозреваемые периодически появляются на пропагандистских каналах
Подозреваемые периодически появляются на  пропагандистских каналах
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении девяти бывшим военнослужащим тактической группы Воздушных сил "Крым" Вооруженных сил Украины по фактам дезертирства и государственной измены в 2014 году. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Telegram 25 июля.

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории Автономной республики Крым и Севастополя в результате вооруженной агрессии России подозреваемые не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они отказались исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины и перешли на сторону врага, отмечается в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые проходят военную службу в составе вооруженных сил России. Они активно выполняют боевые задачи страны-агрессора, осуществляют противовоздушную оборону полуострова и пуски по наземным целям на территории Украины, сообщили в Офисе генпрокурора.

Они систематически принимают участие в массовых мероприятиях, дают интервью для пропагандистских каналов, посещают школы и агитируют молодежь выбирать профессию военного, говорится в сообщении.

Контекст:

Страна-агрессор Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, дезертирство, госизмена, подозрение, Офис генпрокурора
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