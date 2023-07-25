Девяти бывшим офицерам из Крыма заочно сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории Автономной республики Крым и Севастополя в результате вооруженной агрессии России подозреваемые не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они отказались исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины и перешли на сторону врага, отмечается в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые проходят военную службу в составе вооруженных сил России. Они активно выполняют боевые задачи страны-агрессора, осуществляют противовоздушную оборону полуострова и пуски по наземным целям на территории Украины, сообщили в Офисе генпрокурора.

Они систематически принимают участие в массовых мероприятиях, дают интервью для пропагандистских каналов, посещают школы и агитируют молодежь выбирать профессию военного, говорится в сообщении.