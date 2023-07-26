Главе Государственной судебной администрации сообщили о подозрении из-за возможных взяток судьям Верховного Суда

Об этом проинформировал пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Имя подозреваемого в САП не назвали, но именно Сальников занимает должность главы ГСА.

24 июля Национальное антикоррупционное бюро и САП провели обыски в ГСА. НАБУ и САП сообщили, что глава ГСА в марте получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за вынесение решения, а $2,5 тыс. оставались ему "за посредничество".

По данным следствия, взяв деньги, чиновник сообщал лицу, которое их передало, что его "вопрос решается и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда" (вероятно, речь о Всеволоде Князеве, которому в мае сообщили о подозрении во взяточничестве и уволили с должности главы ВС). Задержку в принятии решения он объяснял объективными причинами, говорится в релизе САП.

Авторы сообщения пишут, что глава ГСА после разоблачения Князева продолжал убеждать представителя коммерческого предприятия, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов.

"В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу", – добавили в прокуратуре.

САП передала в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе ГСА.