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Главе Государственной судебной администрации сообщили о подозрении из-за возможных взяток судьям Верховного Суда

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САП передала в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе ГСА Сальникову
САП передала в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе ГСА Сальникову
Фото: dsa.court.gov.ua

Главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову 26 июля сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

Об этом проинформировал пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Имя подозреваемого в САП не назвали, но именно Сальников занимает должность главы ГСА.

24 июля Национальное антикоррупционное бюро и САП провели обыски в ГСА. НАБУ и САП сообщили, что глава ГСА в марте получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за вынесение решения, а $2,5 тыс. оставались ему "за посредничество".

По данным следствия, взяв деньги, чиновник сообщал лицу, которое их передало, что его "вопрос решается и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда" (вероятно, речь о Всеволоде Князеве, которому в мае сообщили о подозрении во взяточничестве и уволили с должности главы ВС). Задержку в принятии решения он объяснял объективными причинами, говорится в релизе САП. 

Авторы сообщения пишут, что глава ГСА после разоблачения Князева продолжал убеждать представителя коммерческого предприятия, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов.

"В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу", – добавили в прокуратуре. 

САП передала в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе ГСА. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обыск, следствие, взятка, подозрение, САП, обыски, Государственная судебная администрация
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