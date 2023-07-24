НАБУ обыскивает офис главы Государственной судебной администрации

Глава ГСА предлагал $5 тыс. за решение в пользу одного из коммерческих предприятий – НАБУ Фото: НАБУ / Telegram

По ее данным, действующий руководитель ГСА 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям ВС за вынесение решения, а $2,5 тыс. оставались ему "за посредничество".

"В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями ВС, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако после того, как НАБУ и САП поймали экс-главу ВС на получении неправомерной выгоды, поведение председателя ГСА резко изменилось и он стал уклоняться от решения вопроса, но и не намереваясь возвращать полученную им взятку", – говорится в сообщении.

Детективы НАБУ проводят обыск в ГСА Украины и готовятся сообщить подозрение предварительно по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение преступления, подстрекательство ко взятке).

НАБУ не называет фамилию фигуранта. "Судебно-юридическая газета" пишет, что речь о действуещем главе ГСА Алексее Сальникове.