Национальная ассоциация адвокатов и Государственная судебная администрация расширят функционал "Электронного суда" на основе тестирования

Представители Национальной ассоциации адвокатов и Государственной судебной администрации призвали всех заинтересованных лиц участвовать в тестировании "Электронного суда", сообщать о проблемах и присылать предложения, чтобы чтобы как можно быстрее отладить работу системы.

Запуск подсистемы "Электронный суд" особенно важен в условиях карантина, считают в ассоциации Фото: advokatpost.com

Национальная ассоциация адвокатов и Государственная судебная администрация в партнерстве с IТ-компанией YouControl и ООО "Судебный прецедент" начали проект "Активное тестирование электронного суда", пишет агентство Advokat post.

Запуск подсистемы "Электронный суд" Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и ее интеграция с Единым реестром адвокатов Украины упростит доступ к правосудию, особенно это важно в условиях карантина, отметил руководитель секретариата НААУ Вадим Красник.

"НААУ также очень активно участвует в разработке предложений изменений в процессуальные кодексы по вопросам введения электронного судопроизводства. Кроме того, совместно с ГСА уже разрабатывается проект положения о ЕСИТС. Очень надеемся, что Высший совет правосудия очень быстро его утвердит", – сказал он и добавил, что Национальная ассоциация адвокатов и Государственная судебная администрация также прорабатывают вопросы безопасности при передаче данных между системами.

"С Государственной судебной администрацией будет подписан отдельный протокол по обмену данными через соответствующие безопасные шлюзы передачи данных", – сообщил Красник.

Возможности "Электронного суда" будут постоянно расширяться: появится возможность заключать электронное соглашение между адвокатом и стороной дела, будет расширен функционал электронных доверенностей, рассказал советник председателя ГСА Леонид Богданов.

Представители НААУ и ГСА призвали всех заинтересованных лиц участвовать в тестировании "Электронного суда", сообщать о проблемах и присылать предложения.