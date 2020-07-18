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Глава Верховного Суда Украины заявила, что у судебной системы те же недостатки, что и у других ветвей власти

Глава Верховного Суда Украины Валентина Данишевская считает, что в период выборов их участники унижают судебную систему, чтобы повысить собственный авторитет.

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Президент считает, что судебную систему Украины нужно менять
Президент считает, что судебную систему Украины нужно менять
Фото: pixabay.com

Судебная система Украины имеет такие же недостатки, как и остальное общество. Об этом председатель Верховного Суда (ВС) Украины Валентина Данишевская заявила "Интерфакс-Украина" в интервью, опубликованном 18 июля.

"Как только страна приближается к очередной избирательной кампании, то все претенденты начинают повышать свой авторитет за счет унижения других. Ведь выгоднее назначить виновником судебную систему, потому что она на выборы не идет. Чтобы не привлекать внимание к другим проблемам в государстве, все время концентрируется внимание на недостатках судебной системы, хотя она страдает теми же болезнями, что и все общество, все ветви власти", – сказала она.

По словам председателя ВС Украины, успех в Украине "зависит от работы всех ветвей власти: Офиса президента, Верховной Рады, правительства, судебной системы".

"Только работая все вместе, мы можем получить реальный результат", – подчеркнула Данишевская.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.

30 июня глава государства провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, президент упомянул судебную реформу.

В этот же день глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский поручил ему подготовить концепцию революционной судебной реформы.

Судейское сообщество Украины выразило возмущение по поводу заявлений Саакашвили о необходимости проведения радикальной судебной реформы в Украине.

Теги: выборы, реформы, судебная реформа, судебная система, реформа, Валентина Данишевская
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