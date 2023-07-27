СБУ задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке воздушной атаки российских оккупантов на город

"Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Для выполнения вражеской задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования сил обороны. Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, во время таких "вылазок" фигурант пытался также узнать детали работы стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского агента "на горячем" вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности… Во время обыска по адресу проживания задержанного были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он находится под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.