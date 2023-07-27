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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке воздушной атаки российских оккупантов на город

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Задержанному грозит пожизненное заключение
Задержанному грозит пожизненное заключение
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке воздушной атаки российских оккупантов на город. Об этом 27 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Для выполнения вражеской задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования сил обороны. Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, во время таких "вылазок" фигурант пытался также узнать детали работы стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского агента "на горячем" вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности… Во время обыска по адресу проживания задержанного были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он находится под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, контрразведка, ВСУ, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, пожизненное заключение, подозрение, обыски
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