Защитник Мариуполя Химик: Если россияне 86 дней не могли взять Мариуполь, какой Киев, какой Харьков? Стереть город с лица земли – для этого много мозгов не надо. А зайти и захватить не получится

"Если они 86 дней не могли взять Мариуполь, какой там Киев, какой Харьков? Я понимал, что это нереально, невозможно. У них нет той подготовки, чтобы брать города. На тот момент ее не было просто вообще. Я не знаю, есть ли она сейчас. Ну стереть город с лица земли – для этого много мозгов не надо. Им же эти города нужны, да? Киев, Харьков, возможно. И зайти туда и его захватить – не получится", – сказал он.

Касаткин ответил на вопрос, почему они в таком случае разрушили Мариуполь.

"Ну, видимо, им Мариуполь стал как кость в горле, и для них это была демонстрация силы. Типа смотрите, что мы сделали с Мариуполем, и если в других городах будет то же самое, мы с этим городом сделаем то же самое", – сказал он.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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