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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя Химик: Если россияне 86 дней не могли взять Мариуполь, какой Киев, какой Харьков? Стереть город с лица земли – для этого много мозгов не надо. А зайти и захватить не получится

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Касаткин: Мариуполь россиянам стал как кость в горле
Касаткин: Мариуполь россиянам стал как кость в горле
Фото: khimikdavid / Instagram

Офицер "Азова", один из защитников Мариуполя Донецкой области Давид Касаткин (позывной Химик) во время нахождения в российском плену понимал, что оккупанты не смогли взять Киев. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если они 86 дней не могли взять Мариуполь, какой там Киев, какой Харьков? Я понимал, что это нереально, невозможно. У них нет той подготовки, чтобы брать города. На тот момент ее не было просто вообще. Я не знаю, есть ли она сейчас. Ну стереть город с лица земли – для этого много мозгов не надо. Им же эти города нужны, да? Киев, Харьков, возможно. И зайти туда и его захватить – не получится", – сказал он.

Касаткин ответил на вопрос, почему они в таком случае разрушили Мариуполь.

"Ну, видимо, им Мариуполь стал как кость в горле, и для них это была демонстрация силы. Типа смотрите, что мы сделали с Мариуполем, и если в других городах будет то же самое, мы с этим городом сделаем то же самое", – сказал он.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Касаткин родился в 1996 году в Мариуполе. В 18 лет вступил в "Азов". В 2022 году принимал участие в обороне Мариуполя, в том числе "Азовстали". В мае – сентябре 2022 года находился в плену у российских оккупантов. 

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город со всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них, в том числе Касаткин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты, Давид Касаткин
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