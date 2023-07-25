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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Незаконно осужденную в Крыму активистку Данилович этапировали в РФ

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По данным СМИ, в СИЗО Симферополя Данилович практически потеряла слух, у нее развился отит, появились головокружения и головные боли
По данным СМИ, в СИЗО Симферополя Данилович практически потеряла слух, у нее развился отит, появились головокружения и головные боли
Фото: zmina.info

Гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович, которую оккупанты незаконно приговорили к семи годам лишения свободы, 24 июля этапировали в Россию. Об этом "Суспільному" сообщил ее отец Бронислав Данилович.

"Все-таки вывезли Ирину, не знаем куда, но, скорее всего, в Краснодар. Не знаю, как она перенесла этап. Неделю назад на свидании она мне говорила, что этап может не выдержать из-за боли и свиста в ухе",  рассказал он.

По словам отца политзаключенной, она не получала в СИЗО медицинскую помощь.

"На протяжении восьми месяцев болезни ее ни разу не осмотрел ЛОР-врач. Ей также не вернули похищенные работниками СИЗО личные разрешенные вещи", – рассказал Данилович. 

28 декабря 2022 года российский оккупационный суд в Крыму приговорил Данилович к семи годам лишения свободы и к штрафу в размере 50 тыс. руб. (почти 26 тыс. грн). "Суд" признал Данилович "виновной" по ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное ношение взрывного устройства). 

Данилович отрицала вину и утверждала, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда не смогли добиться признаний в госизмене и сотрудничестве с СБУ.

21 марта Данилович объявила голодовку в знак протеста против отказа в медицинской помощи. 

6 апреля журналистка прекратила голодовку после обещания руководства СИЗО Симферополя вывезти ее в клинику для обследования и лечения, писали "Ґрати"

В СИЗО Симферополя медсестра практически потеряла слух, у нее развился отит, появились головокружения и головные боли, которые сопровождаются постоянным шумом и болью в ушах, но так и не получила медицинскую помощь в полном объеме, отмечает "Крымская солидарность" со ссылкой на отца заключенной. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, тюрьма, СИЗО, политзаключенные, война России против Украины, Ирина Данилович
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