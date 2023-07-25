Незаконно осужденную в Крыму активистку Данилович этапировали в РФ

По данным СМИ, в СИЗО Симферополя Данилович практически потеряла слух, у нее развился отит, появились головокружения и головные боли Фото: zmina.info

"Все-таки вывезли Ирину, не знаем куда, но, скорее всего, в Краснодар. Не знаю, как она перенесла этап. Неделю назад на свидании она мне говорила, что этап может не выдержать из-за боли и свиста в ухе", – рассказал он.

По словам отца политзаключенной, она не получала в СИЗО медицинскую помощь.

"На протяжении восьми месяцев болезни ее ни разу не осмотрел ЛОР-врач. Ей также не вернули похищенные работниками СИЗО личные разрешенные вещи", – рассказал Данилович.

28 декабря 2022 года российский оккупационный суд в Крыму приговорил Данилович к семи годам лишения свободы и к штрафу в размере 50 тыс. руб. (почти 26 тыс. грн). "Суд" признал Данилович "виновной" по ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное ношение взрывного устройства).

Данилович отрицала вину и утверждала, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда не смогли добиться признаний в госизмене и сотрудничестве с СБУ.

21 марта Данилович объявила голодовку в знак протеста против отказа в медицинской помощи.

6 апреля журналистка прекратила голодовку после обещания руководства СИЗО Симферополя вывезти ее в клинику для обследования и лечения, писали "Ґрати".

В СИЗО Симферополя медсестра практически потеряла слух, у нее развился отит, появились головокружения и головные боли, которые сопровождаются постоянным шумом и болью в ушах, но так и не получила медицинскую помощь в полном объеме, отмечает "Крымская солидарность" со ссылкой на отца заключенной.