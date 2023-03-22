Незаконно осужденная в Крыму журналистка Данилович объявила сухую голодовку из-за отсутствия медпомощи

Данилович оккупанты отправили в тюрьму на семь лет Фото: Ґрати / Telegram

"Четыре месяца у меня нарушен слух и постоянный звон в левом ухе, что приносит мне нестерпимые мучения. Во время переездов из Симферополя в Феодосию мое состояние ухудшается. Такие симптомы могут свидетельствовать о перенесенном мной микроинсульте. [...] Добиться получения обследования и медицинской помощи в СИЗО я все это время не могу. [...] Требую прекратить издевательство надо мной и объявляю сухую голодовку с 8.00 21 марта до момента организации мне диагностики и начала лечения или до момента моей биологической смерти", – сказано в письме.

Данилович подчеркнула, что в таком состоянии она не может "проводить ознакомление с аудиомониторингами уголовного дела", и с 21 марта отказывается от ознакомления.

"Готова продолжить его сразу же после выздоровления. Игнорирование моей болезни, постоянные перевозки из Симферополя в Феодосию, не оказание медицинской помощи является бесчеловечным, противоречит всем принципам гуманности и может быть приравнено к пытке", – заявила политзаключенная.

Ситуацию с Данилович прокомментировал в Telegram украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Недавно во время перевозки в "Феодосийский городской суд" для завершения ознакомления с материалами дела Ирина Данилович потеряла сознание. По словам отца активистки Бронислава Даниловича, состояние дочери ухудшается, она просила перенести дату ознакомления, потому что часто теряет координацию и близка к обмороку. Однако оккупанты в СИЗО оформили документы таким образом, что у Ирины якобы нет медицинских препятствий для этапирования в "суд", – написал он.

Лубинец отметил, что как омбудсман Украины обращает внимание международного сообщества на ситуацию с Данилович.

"Это нарушение прав и свобод человека, а также очередной лицемерный поступок по отношению к украинским гражданам на оккупированном полуострове. Ирина Данилович, как и все незаконно заключенные, должна быть освобождена, а также должна получить всю необходимую медицинскую помощь", – заявил омбудсмен.

28 декабря 2022 года российский оккупационный суд в Крыму приговорил Данилович к семи годам лишения свободы и к штрафу в размере 50 тыс. руб. (почти 26 тыс. грн). "Суд" признал Данилович "виновной" по ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное ношение взрывного устройства).

Данилович отрицала вину и утверждала, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда не смогли добиться признаний в госизмене и сотрудничестве с СБУ.