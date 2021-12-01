ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинский политзаключенный Яцкин объявил голодовку – Полозов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полозов сообщил, что с учетом состояния здоровья Яцкина (на фото) голодовка может быть для него опасной
Полозов сообщил, что с учетом состояния здоровья Яцкина (на фото) голодовка может быть для него опасной
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, удерживаемый в РФ, объявил голодовку. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook 1 декабря.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключенных Саратовскую область. Конкретно – в СИЗО-1 Саратова. На этапе в отношении него систематически производят провокации. За то, что Иван Яцкин не позволил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, он был подвергнут притеснениям", – написал адвокат.

По словам Полозова, у Яцкина отобрали все лекарства, а при обыске порвали единственную сумку – и дальше ему не в чем везти личные вещи.

"Предоставить иголку и нитку заштопать сумку Ивану Яцкину тоже отказали. Также ему запретили пользоваться ларьком и покупать там воду (вода в камере очень плохая). Полностью игнорируются его состояние здоровья и заявления об оказании медпомощи. По последним сведениям от него (связи практически нет), Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья это может быть очень опасно. Но как он просил передать, другого выхода он не видит", – заявил адвокат.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4678379228894103

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 1 декабря также сообщила о голодовке Яцкина.

По ее словам, медпомощи Яцкину не оказывают и голодовка в таком состоянии "может привести к худшему".

"Нечеловеческое отношение к гражданину Украины является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН", – написала она.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/440432090771402

Контекст:

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в "государственной измене в форме шпионажа". По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос "Крым.Реалии" в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по "делу о госизмене".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в "Мемориале", Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Людмила Денисова, Николай Полозов, политзаключенные, голодовка, омбудсмен, Иван Яцкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (475807)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (259785)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (172130)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (132708)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (78329)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (77433)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53529)
8
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (45477)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS