Украинский политзаключенный Яцкин объявил голодовку – Полозов

Полозов сообщил, что с учетом состояния здоровья Яцкина (на фото) голодовка может быть для него опасной Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключенных Саратовскую область. Конкретно – в СИЗО-1 Саратова. На этапе в отношении него систематически производят провокации. За то, что Иван Яцкин не позволил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, он был подвергнут притеснениям", – написал адвокат.

По словам Полозова, у Яцкина отобрали все лекарства, а при обыске порвали единственную сумку – и дальше ему не в чем везти личные вещи.

"Предоставить иголку и нитку заштопать сумку Ивану Яцкину тоже отказали. Также ему запретили пользоваться ларьком и покупать там воду (вода в камере очень плохая). Полностью игнорируются его состояние здоровья и заявления об оказании медпомощи. По последним сведениям от него (связи практически нет), Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья это может быть очень опасно. Но как он просил передать, другого выхода он не видит", – заявил адвокат.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 1 декабря также сообщила о голодовке Яцкина.

По ее словам, медпомощи Яцкину не оказывают и голодовка в таком состоянии "может привести к худшему".

"Нечеловеческое отношение к гражданину Украины является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН", – написала она.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.