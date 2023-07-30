"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь". Москву ночью атаковали беспилотники, местные жители публикуют видео последствий удара

В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла в нескольких других зданиях.

В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".

Telegram-канал Astra опубликовал подборку видеозаписей местных жителей, на которые попали момент удара и последствия атаки.

"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь", – говорит одна из жительниц Москвы, которая засняла момент взрыва.

В то же время ТАСС отмечает, что "из-за ЧП" на вылеты и прилеты закрывался московский аэропорт Внуково. Позже его работу возобновили.

В районе взрыва перекрыто движение. По предварительным данным, пострадал один человек.

Украинская сторона ночную атаку на Москву не комментировала.