"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь". Москву ночью атаковали беспилотники, местные жители публикуют видео последствий удара

В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла в нескольких других зданиях.
В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".
Telegram-канал Astra опубликовал подборку видеозаписей местных жителей, на которые попали момент удара и последствия атаки.
"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь", – говорит одна из жительниц Москвы, которая засняла момент взрыва.
В то же время ТАСС отмечает, что "из-за ЧП" на вылеты и прилеты закрывался московский аэропорт Внуково. Позже его работу возобновили.
В районе взрыва перекрыто движение. По предварительным данным, пострадал один человек.
Украинская сторона ночную атаку на Москву не комментировала.
За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России несколько раз. В частности, 24 июля были зафиксированы попадания около минобороны РФ и одного из подразделений ГРУ.
Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.
30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.