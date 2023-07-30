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"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь". Москву ночью атаковали беспилотники, местные жители публикуют видео последствий удара

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В районе взрыва перекрыто движение
В районе взрыва перекрыто движение
Фото: depositphotos.com

В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ произошел взрыв. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла в нескольких других зданиях.

В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".

Telegram-канал Astra опубликовал подборку видеозаписей местных жителей, на которые попали момент удара и последствия атаки.

"Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь", – говорит одна из жительниц Москвы, которая засняла момент взрыва.

В то же время ТАСС отмечает, что "из-за ЧП" на вылеты и прилеты закрывался московский аэропорт Внуково. Позже его работу возобновили.

В районе взрыва перекрыто движение. По предварительным данным, пострадал один человек.

Украинская сторона ночную атаку на Москву не комментировала.

Контекст:

За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России несколько раз. В частности, 24 июля были зафиксированы попадания около минобороны РФ и одного из подразделений ГРУ.

Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza

30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: взрыв, Москва, беспилотники, Сергей Собянин, война России против Украины
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