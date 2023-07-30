В Москве после ночной атаки беспилотников по улице разлетелись документы министерства цифрового развития РФ – СМИ

Во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал" Фото: ЕРА

По информации издания, в "IQ-квартале" находятся офисы минэкономразвития, минпромторга, минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

В то же время Telegram-канал "112" сообщает, что взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В сети появились фото и видео страниц из документов российского ведомства.