В Москве после ночной атаки беспилотников по улице разлетелись документы министерства цифрового развития РФ – СМИ

По информации издания, в "IQ-квартале" находятся офисы минэкономразвития, минпромторга, минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.
В то же время Telegram-канал "112" сообщает, что взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В сети появились фото и видео страниц из документов российского ведомства.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.
В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".