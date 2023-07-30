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В Москве после ночной атаки беспилотников по улице разлетелись документы министерства цифрового развития РФ – СМИ

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Во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал"
Во время атаки беспилотников было повреждено здание "IQ-квартал"
Фото: ЕРА

Во время атаки беспилотников на элитный комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ в ночь на 30 июля было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагаются офисы российских министерств и федеральных компаний. Об этом сообщает издание The Insider.

По информации издания, в "IQ-квартале" находятся офисы минэкономразвития, минпромторга, минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

В то же время Telegram-канал "112" сообщает, что взрывной волной на улицу вынесло документы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В сети появились фото и видео страниц из документов российского ведомства.

Контекст:

В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.

В министерстве обороны РФ заявили, что Москву атаковали три беспилотника. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территории "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столицу РФ атаковали украинские дроны. По его словам, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, взрыв, Москва, беспилотники, документы
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