Российским телеканалам запретили рассказывать об ударе беспилотников по Москве – росСМИ

Об этом изданию рассказали сотрудники российского холдинга ВГТРК (включающего в себя пропагандистский канал "Россия 1"), "Москва 24", информагентства РБК и ряда региональных телеканалов. По словам собеседников The Insider, о запрете им сообщили за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. Уточняется, что в более ранних выпусках (в 10.00) атаку дронов каналы осветить успели.

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон [хронику новостей] всем, что получится, какими-то историями международными, которые даже не взяли бы", – рассказал один из собеседников издания.

Региональные каналы, пишет издание, "попросили не акцентировать" в эфире тему удара беспилотников по российской столице, но в соцсетях они "оставили все [по этой теме] довольно подробно".

При этом отмечается, что в отношении атаки беспилотников на Крым 24 июля никаких запретов не было. The Insider обратил внимание, что в связи с этим многие российские каналы начали выпуски новостей сюжетами об ударах по Крыму.