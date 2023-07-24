Российским телеканалам запретили рассказывать об ударе беспилотников по Москве – росСМИ

Об этом изданию рассказали сотрудники российского холдинга ВГТРК (включающего в себя пропагандистский канал "Россия 1"), "Москва 24", информагентства РБК и ряда региональных телеканалов. По словам собеседников The Insider, о запрете им сообщили за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. Уточняется, что в более ранних выпусках (в 10.00) атаку дронов каналы осветить успели.
"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон [хронику новостей] всем, что получится, какими-то историями международными, которые даже не взяли бы", – рассказал один из собеседников издания.
Региональные каналы, пишет издание, "попросили не акцентировать" в эфире тему удара беспилотников по российской столице, но в соцсетях они "оставили все [по этой теме] довольно подробно".
При этом отмечается, что в отношении атаки беспилотников на Крым 24 июля никаких запретов не было. The Insider обратил внимание, что в связи с этим многие российские каналы начали выпуски новостей сюжетами об ударах по Крыму.
Утром 24 июля Москву атаковали дроны. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов.
Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом. ASTRA писала, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ. Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.
Один из дронов, атаковавших утром 24 июля Москву, упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 Главного управления разведки России, специализирующаяся на хакерских атаках, написало 24 июля "Радио Свобода". "Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.
За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.