В Польше назвали дату отказа от поставок газа из России

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, сможет транспортировать 10 млрд м³ природного газа в год в Польшу и 3 млрд м³ газа в Данию.

Инвесторами выступают операторы газотранспортной системы Gaz-System (Польша) и Energinet (Дания).

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.

В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома".

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 31 декабря 2022 года. В государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.

Как отметили в Energinet, 31 мая 2021 года апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал экологическое разрешение, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года. Решение вызвано тем, что агентство по охране окружающей среды в недостаточной степени изучило вопросы о защите природы при прокладке газопровода. В частности, по мнению совета, агентство в недостаточной степени разъяснило, как охраняются отдельные виды фауны, например орешниковые сони, березовые мыши и летучие мыши, а также места их размножения и отдыха, во время работ.

В Energinet сообщили, что оператор проясняет с властями Дании последствия принятого решения для проекта, но прекращает строительные работы до получения необходимого разрешения.