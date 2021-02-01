В Польше с 1 февраля отменили некоторые карантинные ограничения

В Польше разрешили работу магазинов в торговых центрах, а также галерей, музеев и библиотек. Театры, кинотеатры и общественные центры останутся закрытыми.

В Польше с 1 февраля незначительно ослабили карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило издание Polstat News.

28 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о продлении карантина до 14 февраля, но с некоторыми исключениями. В стране разрешили открыть магазины в торговых центрах, а также галереи, музеи и библиотеки. Они должны работать с соблюдением противоэпидемических норм.

Театры, кинотеатры и общественные центры останутся закрытыми.

Граждане по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и масочный режим. Рестораны и кафе могут работать только навынос и на доставку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в Польше коронавирус подтвердили у 1,5 млн человек, 37,2 тыс. заболевших умерло, 1,28 млн выздоровело. Страна – на 14 месте в мире по числу заболевших.