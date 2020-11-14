В Польше впервые с начала пандемии за сутки умерло более 500 больных COVID-19

Умерло от коронавирусной инфекции в Польше уже 10 045 человек, среди них 16-дневный ребенок.

В Польше подтвердили уже более 691 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

За сутки 13 ноября в Польше умерло 548 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19", общее количество летальных случаев достигло 10 045. Об этом сегодня в Twitter сообщило министерство здравоохранения страны.

Как сказано в твите, 119 человек умерли от COVID-19, еще у 429 скончавшихся инфекция сопровождалась сопутствующими заболеваниями. Это самый высокий уровень суточной смертности среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии, сообщает RMF 24. Портал пишет, что среди жертв – 16-дневный новорожденный.

Informujemy, że WSSE w Warszawie i Wrocławiu usunęły łącznie 2 zgony z 11.11 i 4.11 – odejmujemy je ze statystyk.



Liczba zakażonych koronawirusem: 691 118/10 045 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 14, 2020

Инфекцию за прошлые сутки подтвердили в Польше еще у 25 571 человека, общее число достигло 691 118. Выздоровело 282 215 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в мире подтвердили 53,6 млн случаев инфицирования. 1,3 млн заболевших умерли, 34,6 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.