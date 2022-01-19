В Португалии начато расследование о гражданстве Абрамовича

Со слов представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. При этом причины начала данного расследования прокуратура Португалии не сообщила.

Весной 2021 года российский миллиардер получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.

Это не первая проверка, которую инициировали португальские власти. Вслед за расследованием, которое 13 января начал Институт реестров и нотариата (IRN) – орган, предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов — свою проверку начала и прокуратура Португалии.

В материале Reuters отмечается, что расследование Института реестров и нотариата было инициировано критикой со стороны активистов и политиков, которые считают, что закон о получении португальского гражданства потомками евреев-сефардов используется бизнесменами для того, чтобы закрепиться в Евросоюзе.

"Все указывает на то, что за благонамеренным законом скрывается паспортная мафия", — написал в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения Transparency Internacional.

"Everything indicates that behind a well-intentioned law a passport mafia has been set up".

90% of applications coming from the same Jewish community (Porto) is a major red flag. No controls on the info provided, or the huge conflicts of interest involved.https://t.co/Cr47M0Vv8A — João Paulo Batalha (@JoaoPBatalha) January 14, 2022

В министерстве юстиции Португалии заявили, что эта проверка стандартная, а пресс-секретарь Абрамовича сообщил, что бизнесмен и его сотрудники "приветствуют любую проверку, поскольку она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".