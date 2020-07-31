В Португалии сошел с рельсов скоростной поезд, есть жертвы

Недалеко от португальской Коимбры экспресс столкнулся с машиной технического обслуживания путей. Погибли двое технических работников, 30 пассажиров поезда получили травмы и ранения.

Днем 31 июля недалеко от португальского города Коимбра произошла железнодорожная катастрофа, скоростной поезд Alfa сошел с рельсов, столкнувшись с машиной технического обслуживания, которая стояла на путях. Об этом сообщает Diario de Noticias.

Двое рабочих, находившихся в машине, погибли. 30 пассажиров получили ранения и травмы.

Два первых вагона экспресса после схода с рельсов 10–15 секунд продолжали движение по инерции. Двери заклинило, у пассажиров, по словам очевидцев, возникла паника.

Недалеко от места крушения развернули полевой госпиталь. Кроме оказания помощи раненым, их тестируют на COVID-19.

По предварительным данным, вина лежит на техниках, которые не должны были оказаться на путях в это время.