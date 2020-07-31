В Португалии сошел с рельсов скоростной поезд, есть жертвы

Днем 31 июля недалеко от португальского города Коимбра произошла железнодорожная катастрофа, скоростной поезд Alfa сошел с рельсов, столкнувшись с машиной технического обслуживания, которая стояла на путях. Об этом сообщает Diario de Noticias.
Двое рабочих, находившихся в машине, погибли. 30 пассажиров получили ранения и травмы.
Два первых вагона экспресса после схода с рельсов 10–15 секунд продолжали движение по инерции. Двери заклинило, у пассажиров, по словам очевидцев, возникла паника.
Недалеко от места крушения развернули полевой госпиталь. Кроме оказания помощи раненым, их тестируют на COVID-19.
По предварительным данным, вина лежит на техниках, которые не должны были оказаться на путях в это время.