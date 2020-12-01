В правительстве Великобритании отвергли возможность введения "паспортов вакцинации" для посещения пабов и театров

Министр британского правительства Надхим Захави, который отвечает за вакцины, заявлял о возможности выдавать "паспорта вакцинации" тем, кто получит прививки от COVID-19. Министр кабинета министров Майкл Гоув опроверг такую возможность, подчеркнув, что важно вакцинировать как можно большее количество людей.

В Великобритании для посещений театров, пабов или спортивных площадок не будет обязательной вакцинация против коронавируса. Об этом заявил британский министр кабинета министров Майкл Гоув в комментарии Sky News.

Гоув отметил, что не было плана вводить какую-либо форму специальной идентификации для тех, кто получил прививку.

По его словам, он не планирует поддерживать введение "паспортов вакцинации" в Великобритании "и не знает никого другого в правительстве, кто бы планировал".

Накануне о возможности выдавать "паспорта вакцинации" людям, которые получили прививки от COVID-19, заявлял министр Надхим Захави, который отвечает за вакцины. Он предположил, что кинотеатры и пабы, "вероятно, тоже будут использовать эту систему".

Гоув опроверг это и заявил, что самое важное – вакцинировать как можно большее количество людей, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Великобритании, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 1,6 млн случаев коронавируса, 58,5 тыс. человек умерли.