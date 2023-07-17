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В непризнанном Приднестровье убили лидера местных коммунистов. По одной версии, его зарезали в собственном доме, по другой – застрелили

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Хоржан найден мертвым в своем доме неподалеку от Тирасполя
Хоржан найден мертвым в своем доме неподалеку от Тирасполя
Фото: point.md

Бывший лидер Приднестровской компартии, экс-депутат "Верховного совета Приднестровья" Олег Хоржан найден в собственном доме в селе Суклея неподалеку от Тирасполя с признаками насильственной смерти. Об этом 17 июля сообщила в Telegram пресс-служба "МВД ПМР".

Информация о смерти 47-летнего Хоржана, отметили правоохранители, поступила около 11.30 по местному времени.

Сообщается, что тело политика в одной из комнат рядом с открытым сейфом обнаружила супруга Хоржана. Сейф был пуст.

Медиа публикуют противоречивую информацию о причинах смерти Хоржана. В частности, издание kp.md утверждает, что политика зарезали и на его теле, найденном в рабочем кабинете, были обнаружены многочисленные ножевые ранения. А издание Point со ссылкой на генеральный инспекторат полиции пишет, что коммунист был застрелен.

Контекст:

По данным kp.md, Хоржан был депутатом "Верховного совета Приднестровья" с 2010-го по 2019 годы и возглавлял Приднестровскую компартию с мая 2003-го по 19 мая 2018 года. После  публичной встречи с избирателями в Тирасполе, состоявшейся 2 июня 2018 года, с политика сняли "депутатскую неприкосновенность", Хоржан был арестован в зале "парламента ПМР". В августе 2018 года "Верховный Суд Приднестровья" приговорил Хоржана к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Политик вышел на свободу 6 декабря 2022 года. 

Теги: смерть, убийство, Приднестровье, происшествия, криминал
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