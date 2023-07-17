В непризнанном Приднестровье убили лидера местных коммунистов. По одной версии, его зарезали в собственном доме, по другой – застрелили

Информация о смерти 47-летнего Хоржана, отметили правоохранители, поступила около 11.30 по местному времени.

Сообщается, что тело политика в одной из комнат рядом с открытым сейфом обнаружила супруга Хоржана. Сейф был пуст.

Медиа публикуют противоречивую информацию о причинах смерти Хоржана. В частности, издание kp.md утверждает, что политика зарезали и на его теле, найденном в рабочем кабинете, были обнаружены многочисленные ножевые ранения. А издание Point со ссылкой на генеральный инспекторат полиции пишет, что коммунист был застрелен.