В результате оползня в Италии погибли пять человек

Пятую жертву оползня обнаружили 27 ноября. Спасатели извлекли два тела, еще двух погибших обнаружили, но пока не сумели достать из грязи. Среди погибших есть девочка пяти-шести лет.
Также была спасена семья из трех человек, которая оказалась в ловушке в своем доме. Их вытащили и отправили в безопасное место. Еще несколько семей остаются в такой же ситуации, спасатели работают над их извлечением.
Восемь человек по состоянию на 27 ноября считаются пропавшими без вести. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение.
Оползень обрушился утром 26 ноября на город Казамиччола на острове Искья. Он разрушил не менее 10 зданий, и есть около 100 человек, которые не имеют электричества и воды и доступ к которым ограничен из-за непроходимых из-за грязи дорог. Также был отдан приказ об эвакуации 200 человек.