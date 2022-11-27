В результате оползня в Италии погибли пять человек

Пятую жертву оползня обнаружили 27 ноября. Спасатели извлекли два тела, еще двух погибших обнаружили, но пока не сумели достать из грязи. Среди погибших есть девочка пяти-шести лет.

Также была спасена семья из трех человек, которая оказалась в ловушке в своем доме. Их вытащили и отправили в безопасное место. Еще несколько семей остаются в такой же ситуации, спасатели работают над их извлечением.

Восемь человек по состоянию на 27 ноября считаются пропавшими без вести. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение.