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В результате оползня в Италии погибли пять человек

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Часть итальянского города завалило оползнем
Часть итальянского города завалило оползнем
Фото: EPA

В результате оползня на итальянском острове Искья после сильных дождей спасатели обнаружили уже пять жертв, несколько семей заблокированы в своих домах. Об этом сообщает ANSA 27 ноября.

Пятую жертву оползня обнаружили 27 ноября. Спасатели извлекли два тела, еще двух погибших обнаружили, но пока не сумели достать из грязи. Среди погибших есть девочка пяти-шести лет.

Также была спасена семья из трех человек, которая  оказалась в ловушке в своем доме. Их вытащили и отправили в безопасное место. Еще несколько семей остаются в такой же ситуации, спасатели работают над их извлечением.

Восемь человек по состоянию на 27 ноября считаются пропавшими без вести. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение.

Контекст:

Оползень обрушился утром 26 ноября на город Казамиччола на острове Искья. Он разрушил не менее 10 зданий, и есть около 100 человек, которые не имеют электричества и воды и доступ к которым ограничен из-за непроходимых из-за грязи дорог. Также был отдан приказ об эвакуации 200 человек.

Теги: Италия, оползень, спасатели, жертвы, происшествия
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