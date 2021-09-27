В результате землетрясения на Крите погиб человек, есть раненые, разрушены здания. Фото, видео

Землетрясение ощущалось по всей территории острова. Сообщается о нескольких толчках силой до 5,8 баллов по шкале Рихтера. В интернете опубликовали видео толчков.

Συνεχε * ς μετασεισμο * στο Ηρ * κλειο ο κ * σμος ε * ναι στους δρ * μους και τα παρκα , η ανησυχ * α και ο φ * βος ε * ναι τα μ * να συναισθ * ματα που κυριαρχο * ν

Δε * τε πως κουνι * ται η προσοψη του μαγαζιο * μου

Αυτ * ς * ταν ο φοβερ * ς #σεισμος 5,8 που κρ * τησε 25 δευτερ * λεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT — Μαν * λης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021

Мужчина погиб в Аркалохори, в центральной части острова. Это рабочий, выполнявший реставрационные работы в церкви на горе Профитис-Илиас. Его напарнику удалось спастись.

В соседнем селе Патсидерос спасатели освободили человека, заблокированного в доме. В других населенных пунктах разрушены дома.

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Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA

В ближайшие дни школы в районе Ираклиона будут закрыты. По приказу министра по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Христоса Стилианидиса был незамедлительно реализован общий план действий в чрезвычайных ситуациях и немедленного / краткосрочного устранения последствий землетрясения "Эгеладос" Генерального секретариата гражданской защиты.