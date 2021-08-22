Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось почти до 2,2 тыс. человек

Число пострадавших составляет, по последним данным, 12 268, а пропавшими без вести числятся 332 человека.

Ранее было известно о 1941 жертве землетрясения.

Вследствие подземных толчков разрушенными оказались почти 53 тыс. зданий, повреждены 77 тыс.

Наибольший ущерб землетрясение нанесло юго-западной части Гаити, в частности городам Ле-Ке и Жереми.

The Haitian Times отмечает, что чиновники еще не включали в свои отчеты информацию об удаленных деревнях и части городов.

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам. Около 7 тыс. домов были разрушены и почти 5 тыс. повреждены, из-за этого около 30 тыс. семей остались без жилья. Также разрушены и повреждены были офисные здания, школы, церкви и больницы.

Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения.

Геологическая служба США (USGS) опубликовала расчеты, согласно которым землетрясение на Гаити может стать причиной больших жертв (от 10 тыс. до 100 тыс.) и значительного ущерба – от 6% до 60% ВВП страны.