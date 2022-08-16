В РФ показали боевого робота-собаку с РПГ. Им оказался китайский робот для дома с AliExpress, который не умеет стрелять

Первым о робособаке на выставке российского вооружения сообщило агентство "РИА Новости". На презентации робот-собака нес на себе нагрузку в виде одноразовой реактивной противотанковой гранаты с гранатометом РПГ-26.

Журналисты писали, что разработка робота принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

По словам представителей компании, робот-собака может "вести прицельную стрельбу, транспортировать оружие, в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов". При боевом применении робопес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной, заявили разработчики.

На презентации робот был одет в черный костюм. Однако журналисты The Insider смогли узнать в нем модель робопса Go1 от китайской компании Unitree Robotics: у него характерная восьмиугольная форма головы и вид передних камер, которые можно было заметить через чехол.

Такой робот на сайте производителя представлен в двух комплектациях и стоит $2700–3500. Эта модель представлена на рынке уже больше года, и купить ее может любой желающий, в том числе, она продается на AliExpress.

Скриншот: shop.unitree.com

Робота производитель позиционирует как компаньона – то есть по сути игрушку. В спецификациях указано, что он может нести нагрузку до 3 кг и развивать скорость до 17 км/ч и держит заряд до 4 часов. Однако согласно отзывам покупателей, на самом деле в зависимости от режима работы, обычно он работает от 30 минут до пары часов, а максимальная скорость его не превышает 4-5 км/ч, отмечают журналисты.

Unitree Go1 не только не может носить тяжелые грузы – к примеру, РПГ-26 с гранатой весит 4,7 кг – но и бегать по пересеченной местности, а также ходить по грязи или мокрой земле. Российский импортер указывает, что гулять с роботом можно только "в солнечную погоду", так как у него нет достаточной влаго- и пылезащиты. Китайский разработчик в июле 2022 года показал в своем канале на Youtube, что уже работает над новой моделью B1, которая выглядит иначе, и может окунаться в воду, прыгать через препятствия и носить до 80 кг.

Недостаточно у Go1 и защиты от перехвата сигнала. Хакеры обнаружили, что у робота есть уязвимость, которая позволяет перехватить его сигнал и обездвижить робота универсальным пультом Flipper Zero, разработанным российскими инженерами-любителями.

Good news! Remember that robot dog you saw with a gun!? It was made by @UnitreeRobotics. Seems all you need to dump it in the dirt is @flipper_zero. The PDB has a 433mhz backdoor. No need for @gnuradio! https://t.co/xjDepcGYe2 cc/ @UnitreeRobot007 @IrvingRobotics @shunweicapital pic.twitter.com/6PJHjcsgJL — KF (@d0tslash) August 4, 2022