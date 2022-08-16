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В РФ показали боевого робота-собаку с РПГ. Им оказался китайский робот для дома с AliExpress, который не умеет стрелять

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На презентации робот был одет в черный костюм
На презентации робот был одет в черный костюм
Скриншот: РИА Новости / Telegram

На российской выставке вооружения "Армия-2022" 15 августа показали робота-собаку с прикрепленным сверху противотанковым гранатометом. Однако журналисты The Insider узнали китайского робопса для дома, который не умеет стрелять, может ходить по улице только в солнечную погоду, держит заряд не больше пары часов и его легко взломать.

Первым о робособаке на выставке российского вооружения сообщило агентство "РИА Новости". На презентации робот-собака нес на себе нагрузку в виде одноразовой реактивной противотанковой гранаты с гранатометом РПГ-26.

Журналисты писали, что разработка робота принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

По словам представителей компании, робот-собака может "вести прицельную стрельбу, транспортировать оружие, в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов". При боевом применении робопес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной, заявили разработчики.

На презентации робот был одет в черный костюм. Однако журналисты The Insider смогли узнать в нем модель робопса Go1 от китайской компании Unitree Robotics: у него характерная восьмиугольная форма головы и вид передних камер, которые можно было заметить через чехол.

Такой робот на сайте производителя представлен в двух комплектациях и стоит $2700–3500. Эта модель представлена на рынке уже больше года, и купить ее может любой желающий, в том числе, она продается на AliExpress.

Скриншот: shop.unitree.com
Скриншот: shop.unitree.com

Робота производитель позиционирует как компаньона – то есть по сути игрушку. В спецификациях указано, что он может нести нагрузку до 3 кг и развивать скорость до 17 км/ч и держит заряд до 4 часов. Однако согласно отзывам покупателей, на самом деле в зависимости от режима работы, обычно он работает от 30 минут до пары часов, а максимальная скорость его не превышает 4-5 км/ч, отмечают журналисты.

Unitree Go1 не только не может носить тяжелые грузы – к примеру, РПГ-26 с гранатой весит 4,7 кг – но и бегать по пересеченной местности, а также ходить по грязи или мокрой земле. Российский импортер указывает, что гулять с роботом можно только "в солнечную погоду", так как у него нет достаточной влаго- и пылезащиты. Китайский разработчик в июле 2022 года показал в своем канале на Youtube, что уже работает над новой моделью B1, которая выглядит иначе, и может окунаться в воду, прыгать через препятствия и носить до 80 кг.

Недостаточно у Go1 и защиты от перехвата сигнала. Хакеры обнаружили, что у робота есть уязвимость, которая позволяет перехватить его сигнал и обездвижить робота универсальным пультом Flipper Zero, разработанным российскими инженерами-любителями.

Контекст:

The Insider подчеркивает, что это не первая китайская разработка, которую в России выдают за отечественную. В августе российские СМИ писали о новой разработке инженера из Сколково – одноплатном компьютере "Repka", который может заменить иностранный аналог Raspberry Pi. Оказалось, что в основе инновации – китайский одноплатник Nano Pi K1 Plus, который продается с 2018 года. А основой отечественного Raspberry Pi 3 является китайский процессор Allwinner H5. Его можно купить на AliExpress.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Китай, технологии, робот
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