ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ произошел взрыв в пятиэтажке. Обрушился подъезд, как минимум пять человек погибло

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ
По предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ
Фото: Прокуратура Тульской области / Telegram

7 февраля в городе Ефремов Тульской области обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По предварительным данным, речь о взрыве бытового газа. Согласно релизу прокуратуры, сейчас идет разбор завалов, какое-то количество жильцов эвакуировали из дома (их число не называют).

Также прокуратура опубликовала видео с места происшествия.

На месте взрыва обнаружили тела пяти человек, пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах. Также есть люди под завалами, сообщило агентство.

"Обнаружено несколько выживших, во время минуты тишины они подали крик о помощи, проводится извлечение. Из-под завалов поднят живой ребенок", – сказал собеседник СМИ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, Тульская область, происшествия, взрывы, ребенок, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (32123)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (31218)
3
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (18060)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (17835)
5
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16833)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (13961)
7
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12125)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (11460)
 
 
 
 