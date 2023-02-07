В РФ произошел взрыв в пятиэтажке. Обрушился подъезд, как минимум пять человек погибло

По предварительным данным, речь о взрыве бытового газа. Согласно релизу прокуратуры, сейчас идет разбор завалов, какое-то количество жильцов эвакуировали из дома (их число не называют).

Также прокуратура опубликовала видео с места происшествия.

На месте взрыва обнаружили тела пяти человек, пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах. Также есть люди под завалами, сообщило агентство.

"Обнаружено несколько выживших, во время минуты тишины они подали крик о помощи, проводится извлечение. Из-под завалов поднят живой ребенок", – сказал собеседник СМИ.