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Взрыв в Пакистане: количество погибших в мечети резко возросло

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Взрыв в Пешаваре на северо-западе страны произошел 30 января
Взрыв в Пешаваре на северо-западе страны произошел 30 января
Фото: ЕРА

Число жертв террористического акта в мечети города Пешавар (Пакистан) увеличилось почти до 90 человек. Об этом 31 января сообщает Reuters.

По словам представителя местной больницы, число погибших в результате взрыва террориста-смертника возросло до 87 человек.  57 человек находятся на лечении, семеро из  них – в критическом состоянии.

Агентство отмечает, что нападение произошло в одном из самых укрепленных районов города, где расположены офисы полиции и управление по борьбе с терроризмом. Взрыв раздался вскоре после того, как сотни верующих собрались на послеполуденную молитву.

30 января издание Dawn сообщало, что движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), идеологически связанное с афганскими талибами, взяло на себя ответственность за взрыв. Reuters сегодня опровергает эту информацию.

Контекст:

Взрыв в мечети Пешавара на северо-западе страны произошел 30 января. Вначале СМИ сообщали, что  28 человек погибли, более 70 ранены. К вечеру число жертв выросло до 44, пострадавших  – не менее 157.

Теги: Пакистан, терроризм, взрыв, мечеть, Талибан, жертвы, погибшие
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