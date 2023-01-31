Взрыв в Пакистане: количество погибших в мечети резко возросло

По словам представителя местной больницы, число погибших в результате взрыва террориста-смертника возросло до 87 человек. 57 человек находятся на лечении, семеро из них – в критическом состоянии.

Агентство отмечает, что нападение произошло в одном из самых укрепленных районов города, где расположены офисы полиции и управление по борьбе с терроризмом. Взрыв раздался вскоре после того, как сотни верующих собрались на послеполуденную молитву.

30 января издание Dawn сообщало, что движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), идеологически связанное с афганскими талибами, взяло на себя ответственность за взрыв. Reuters сегодня опровергает эту информацию.