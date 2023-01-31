Взрыв в Пакистане: количество погибших в мечети резко возросло

По словам представителя местной больницы, число погибших в результате взрыва террориста-смертника возросло до 87 человек. 57 человек находятся на лечении, семеро из них – в критическом состоянии.
Агентство отмечает, что нападение произошло в одном из самых укрепленных районов города, где расположены офисы полиции и управление по борьбе с терроризмом. Взрыв раздался вскоре после того, как сотни верующих собрались на послеполуденную молитву.
30 января издание Dawn сообщало, что движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), идеологически связанное с афганскими талибами, взяло на себя ответственность за взрыв. Reuters сегодня опровергает эту информацию.
Взрыв в мечети Пешавара на северо-западе страны произошел 30 января. Вначале СМИ сообщали, что 28 человек погибли, более 70 ранены. К вечеру число жертв выросло до 44, пострадавших – не менее 157.