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Число погибших в результате взрыва в мечети в Пакистане выросло, ответственность за атаку взяло движение "Техрик-и-Талибан Пакистан"

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В мечети разрушен главный зал, вмещавший до 300 человек
В мечети разрушен главный зал, вмещавший до 300 человек
Фото: ЕРА

Число погибших в результате взрыва в мечети в городе Пешавар (северо-западе Пакистана) 30 января увеличилось до 44, пострадавших не менее 157. Об этом, ссылаясь на данные властей, сообщило издание Dawn.

В результате взрыва крыша мечети обрушилась, сказал начальник полиции Пешавара Иджаз Хан. По словам полицейского, разрушен главный зал мечети, который вмещал от 250 до 300 человек. Остальные части здания уцелели.

В мечети еще продолжается спасательная операция, так как под завалами остается еще несколько человек, сообщил он. Хан говорил, что мечеть располагается на территории комплекса, в состав которого входят штаб местной полиции и отдел по борьбе с терроризмом. В том же районе города находится множество правительственных объектов, включая дом главного министра, дом губернатора и здание провинциального собрания провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ответственность за атаку на себя взяло движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), идеологически связанное с афганскими талибами.

Как сообщала Al Jazeera, в Пакистане в прошлом году наблюдался всплеск насилия с многочисленными нападениями на сотрудников правоохранительных органов, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва, центром которого является Пешавар, а также в южной провинции Белуджистан. За 150 такими нападениями стояла ТТП.

Dawn подчеркивает, что атаки вооруженной группы участились в ноябре прошлого года, после того как сорвались переговоры правительства Пакистана с ТТП. Особенно это касается провинции Хайбер-Пахтунхва, Белуджистана и районов, граничащих с Афганистаном.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пакистан, терроризм, взрыв, Афганистан, полиция, Пешавар, Талибан, талибы, пострадавшие, погибшие, Белуджистан
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