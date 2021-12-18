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В РФ солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

Солдату потребовалась помощь психолога
Солдату потребовалась помощь психолога
Фото: depositphotos.com (архив)

В российском городе Чебаркуль (Челябинская область) солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой. Об этом сообщило издание "Подъем" в своем Telegram-канале, опубликовав фото солдата.

В Telegram-канале программы "Агентство чрезвычайных новостей" местного "31 канала" сообщается, что инцидент произошел 15 декабря в Чебаркульской воинской части.

Мотивом действий 19-летнего солдата в докладной записке, обнародованной "Агентством чрезвычайных новостей", называют ссору с девушкой: вечером тот говорил с ней по телефону, в ходе беседы возник конфликт на почве ревности. После беседы солдат закрылся в кабинке туалета и решил наказать себя за "грубый разговор", зашив себе рот швейной иглой и трикотажной нитью. 

В тот же вечер дежурный заметил, что солдат находится в медицинской маске и не отвечает на вопросы. Потом маску сняли и "был обнаружен факт причинения солдатом вреда собственному здоровью". 

После этого солдату оказали медпомощь, нить убрали. Его состояние оценивают как удовлетворительное. 

По данным "Подъема", с военнослужащим работают психологи. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Челябинск, военнослужащий, Челябинская область, психолог, девушка, российские военные
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