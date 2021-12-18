В РФ солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

В Telegram-канале программы "Агентство чрезвычайных новостей" местного "31 канала" сообщается, что инцидент произошел 15 декабря в Чебаркульской воинской части.

Мотивом действий 19-летнего солдата в докладной записке, обнародованной "Агентством чрезвычайных новостей", называют ссору с девушкой: вечером тот говорил с ней по телефону, в ходе беседы возник конфликт на почве ревности. После беседы солдат закрылся в кабинке туалета и решил наказать себя за "грубый разговор", зашив себе рот швейной иглой и трикотажной нитью.

В тот же вечер дежурный заметил, что солдат находится в медицинской маске и не отвечает на вопросы. Потом маску сняли и "был обнаружен факт причинения солдатом вреда собственному здоровью".

После этого солдату оказали медпомощь, нить убрали. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

По данным "Подъема", с военнослужащим работают психологи.