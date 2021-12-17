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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игорь Чубайс о российских войсках на Донбассе: "Ихтамнеты" превратились в "ихтаместь"

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Кремль всегда утверждал, что россияне присутствуют на Донбассе только как добровольцы, отметил Чубайс
Кремль всегда утверждал, что россияне присутствуют на Донбассе только как добровольцы, отметил Чубайс
Фото: Игорь Чубайс / Facebook

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины, утверждая, что ВСУ там противостоит "народная милиция", состоящая из жителей Донбасса, в которой россияне могут присутствовать только как добровольцы. Об этом 16 декабря заявил в Facebook российский философ, социолог, доктор философских наук Игорь Чубайс, комментируя информацию о том, что суд в Ростове раскрыл данные о поставке продовольствия российским военным на востоке Украины.

"В то же время ряд журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но и о боях между российскими военными и украинской армией", – отметил Чубайс.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3033223303658941&id=100009139023403

Игорь Чубайс – автор научных и публицистических работ, декан первого в России факультета россиеведения в Институте социальных наук, член правления Союза литераторов РФ. Его родной брат Анатолий Чубайс – спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по работе с международными организациями.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

В декабре 2021 года Кировский районный суд города Ростова-на-Дону (РФ) в одном из приговоров прямо указал, что в вооруженном конфликте на Донбассе принимают участие регулярные войска РФ.

На приговор суда отреагировал спикер российского президента Дмитрий Песков, заявивший об "ошибке составителей текста решения суда", сообщает "Интерфакс".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, Игорь Чубайс, ДНР, суды, страна-агрессор, российская агрессия, ЛНР, война на Донбассе, российские военные
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