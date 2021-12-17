Игорь Чубайс о российских войсках на Донбассе: "Ихтамнеты" превратились в "ихтаместь"

Кремль всегда утверждал, что россияне присутствуют на Донбассе только как добровольцы, отметил Чубайс Фото: Игорь Чубайс / Facebook

"В то же время ряд журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но и о боях между российскими военными и украинской армией", – отметил Чубайс.

Игорь Чубайс – автор научных и публицистических работ, декан первого в России факультета россиеведения в Институте социальных наук, член правления Союза литераторов РФ. Его родной брат Анатолий Чубайс – спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по работе с международными организациями.